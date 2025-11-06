Germán Martitegui es, sin duda, uno de los pilares de MasterChef Celebrity, conocido por su rigor, su paladar exigente y sus críticas lapidarias. Su semblante serio suele ser suficiente para intimidar a cualquier participante, pero en la última emisión del reality culinario, el reconocido chef mostró una faceta completamente inusual al protagonizar un divertido y personal ida y vuelta con Momi Giardina.

El inesperado coqueteo comenzó mientras Martitegui recorría las estaciones de trabajo para controlar los avances de los famosos. Al llegar al puesto de la actriz y humorista, Momi, con su clásico humor pícaro, se atrevió a lanzarle un piropo directo: “¡Qué lindo estás hoy, eh!”. Para sorpresa de todos en el estudio, el jurado no solo aceptó el cumplido, sino que lo devolvió de inmediato, retrucando con una sonrisa: “Gracias, vos también lo estás”.

Pero el intercambio no se detuvo ahí. El chef redobló la apuesta y, en tono cómplice, hizo referencia a la fuerte presencia digital de Giardina: “Ahora me aparecés en todos lados de golpe. Cualquier cosa electrónica que prendo, estás vos”, aludiendo al éxito de Momi como streamer y figura viral en diversas plataformas.

El momento de mayor impacto llegó cuando Martitegui llevó la conversación a un terreno íntimo, dejando a la participante y a los presentes completamente atónitos. “Ahora te conozco porque hablás bastante de tu vida, sé todo...", comenzó a decir el chef antes de lanzar la frase que descolocó a todos: "Esto no va a salir en cámara, pero hasta tus métodos anticonceptivos”, lanzó entre risas, confirmando que su interés por la vida de Giardina es mucho más profundo que un simple seguimiento profesional. La confesión generó risas nerviosas en el estudio y dejó en evidencia el costado más relajado y personal del temido jurado.