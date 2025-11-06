El mundo del espectáculo no deja de hablar sobre la inminente llegada de "Gran Hermano: Generación Dorada", la edición especial que promete reunir a los jugadores más icónicos y polémicos de la historia reciente del reality de Telefe. Y como ya es costumbre, Ángel de Brito se encargó de disparar la primera bomba informativa, develando dos de los nombres que ya tendrían su pasaje asegurado para volver a convivir en la casa más famosa del país.

Durante la emisión de LAM de este martes, el periodista no dudó en confirmar que dos figuras muy fuertes y con gran arrastre en el público serán de la partida. "Me confirman que ya están adentro, tienen el pasaje", sentenció el conductor, generando una ola de expectativa entre sus "angelitas" y los televidentes.

Se trata de Tomás Holder y Martina Stewart Usher. Ambos exparticipantes de la edición 2022 del reality, fueron de los primeros eliminados, pero lograron capitalizar su breve paso por la casa, convirtiéndose en figuras mediáticas con gran presencia en redes sociales y televisión.

El regreso de Holder y Martina es estratégico para la producción de Telefe. Ambos representan arcos narrativos muy fuertes: el 'falso rudo' de Holder y el perfil polémico de Martina. Su vuelta asegura conflicto y mucha visibilidad desde el minuto uno.

Según detalló De Brito, la producción de Telefe estaría apostando a perfiles que, si bien no llegaron a la final de sus respectivas ediciones, dejaron una marca imborrable en el público, generando tanto amor como odio.