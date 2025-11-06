Sebastián Villa, uno de los protagonistas del histórico título de Independiente Rivadavia de Mendoza, le dedicó la Copa Argentina 2025 a Miguel Ángel Russo, el recordado entrenador que marcó su carrera futbolística.

“Le quiero dedicar este título al profe Russo, que en paz descanse. Siempre me dio esos consejos de seguir adelante, de tener mucha perseverancia a pesar de los problemas. Creo que soy un resiliente de la vida”, expresó el delantero en diálogo con TyC Sports, visiblemente emocionado.

Villa, quien fue clave en el partido final ante Argentinos Juniors, asistió en uno de los goles y convirtió el último penal de la serie que le dio el campeonato al conjunto mendocino. El equipo de Alfredo Berti jugó gran parte del encuentro con nueve futbolistas, tras dos expulsiones, pero logró imponerse gracias a la entrega y el carácter del grupo.

“Somos un equipo muy humilde, con mucha garra y una mentalidad enorme. Durante todo el torneo demostramos que con trabajo y unión se pueden lograr cosas grandes”, agregó Villa, uno de los referentes ofensivos de la “Lepra mendocina”.

El triunfo ante Argentinos Juniors no solo representó el primer título nacional para Independiente Rivadavia, sino también el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un hito inédito para la institución.

El campeonato también alteró la pelea por los cupos internacionales: con la clasificación asegurada de Independiente Rivadavia, la definición de las plazas restantes para la Libertadores y la Sudamericana se mantiene abierta, y equipos como Boca, River, Argentinos Juniors y Rosario Central deberán definir su futuro en las últimas fechas del Clausura.

De este modo, Independiente Rivadavia escribió una página dorada en su historia futbolística y Villa, emocionado, cerró la noche con un mensaje de gratitud: “Este título es para Mendoza, para mi familia y para el profe Russo, que siempre me enseñó a no rendirme”.