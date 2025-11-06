La controversia en torno a la continuidad de Marcelo Tinelli en la plataforma de streaming Carnaval Stream ha alcanzado un punto de inflexión. Tras las explosivas declaraciones de Marina Calabró, quien aseguró que el conductor iba a ser despedido de su programa Estamos de paso, las autoridades del canal salieron a responder y aclarar la situación contractual del famoso presentador.

La periodista había encendido la mecha de una "guerra sin cuartel" con el conductor, quien rápidamente salió a desmentirla, asegurando que cumpliría su contrato hasta fin de año y arremetiendo contra Calabró al vincularla con el empresario Gustavo Scaglione.

Publicidad

Fue el periodista Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live, quien logró obtener la palabra de una alta fuente de la plataforma. "Me comuniqué con una alta fuente del stream Carnaval que me dice textual: 'Nosotros no echamos a nadie, no sabemos de dónde salió esa mentira. Marcelo como todas las figuras de este canal, tienen un contrato que vence el 31 de diciembre de este año’", reveló Etchegoyen.

La aclaración oficial echa por tierra los rumores de un despido anticipado, pero abre un gran interrogante sobre el futuro inmediato del conductor en el mundo del streaming. La misma fuente de la plataforma admitió: "Todavía no pudimos sentarnos a hablar con él sobre la renovación contractual".

Publicidad

El panorama de Tinelli se enmarca en un contexto complicado, que incluye no solo el reciente conflicto con Calabró, sino también las deudas que debe afrontar y las tensiones familiares que salieron a la luz con la denuncia pública de su hija Juana Tinelli. La situación se complejizó aún más cuando el conductor, a último momento, decidió no regresar al programa el martes pasado, quedándose en la chacra de Uruguay, lo que alimenta la incertidumbre sobre su futuro profesional.

Mientras la plataforma confirma que su vínculo es hasta fin de año y que la puerta para una renovación aún no se ha abierto, Tinelli deberá afrontar el desafío de definir su próximo paso en el ámbito digital.