El panorama se oscurece para Mauro Icardi en el Galatasaray. Quien fuera tratado como un rey y portara la cinta de capitán gracias a sus goles y compromiso, hoy se encuentra en la cuerda floja, con su futuro en el fútbol turco en una nebulosa. La razón detrás de la incertidumbre no es estrictamente deportiva, sino actitudinal, y tiene un nombre: China Suárez.

Luego de su lesión de ligamentos cruzados y el explosivo escándalo de su separación de Wanda Nara, Icardi se tomó un largo tiempo de recuperación en Argentina. Si bien regresó a Turquía, la regularidad y el rendimiento previo a su percance físico no han vuelto, un hecho que se ve agravado por su exposición mediática.

Según la periodista Yanina Latorre en El Observador, el club le habría llamado la atención al delantero en varias ocasiones. "El club está enojado, le llamó la atención varias veces porque se tomó vacaciones en sus días libres. Él, en vez de irse a Milán con la China, podía quedarse a seguir con la recuperación", detalló Latorre.

La molestia de la institución se centra en que, en lugar de priorizar su rehabilitación y la readaptación al ritmo competitivo, el delantero se ha dedicado a viajar, incluso mostrando sus escapadas en redes sociales. "El finde pasado, se fue al hotel Armani con la novia. Que lo haga, pero que no lo muestre, así uno no se entera", sentenció la panelista, agregando que "Icardi muestra todo lo que hace, y al club no le gusta la actitud".

Esta situación habría colmado la paciencia del Galatasaray. Latorre fue categórica: "Icardi tiene todos los boletos para que no le renueven el contrato". De hecho, el propio mánager de Icardi confirmó que, hasta el momento, no han recibido una oferta formal para extender su vínculo.