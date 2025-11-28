Griselda Siciliani confesó por qué se enamoró de Luciano Castro

Griselda Siciliani decidió abrir su corazón y revelar detalles íntimos de su actual relación con Luciano Castro, a pesar de ser generalmente reservada con su vida privada. Durante una visita a los estudios de Bondi Live para hablar de sus proyectos artísticos y promocionar la tercera temporada de Envidiosa, la actriz se enfrentó a Ángel de Brito y no pudo evadir el tema de su vínculo con el actor.

La modelo confesó que esta segunda etapa con Castro es "hermosa". Siciliani detalló la magnitud del tiempo transcurrido desde su primer noviazgo: "La segunda vuelta con Luciano es hermosa. Me encontré a otro tipo, yo también soy otra. Pasaron 18 años desde nuestra primera relación juntos, es una vida".

Publicidad

Aseguró que tanto ella como él son hoy personas diferentes. "Somos otras personas, yo no era madre y ahora me considero muy diferente". Recordó que en su primera relación, él ya era padre, y que ella conoció a su hijo cuando tenía 5 años; un hecho que hoy, con su hijo siendo adulto, demuestra cuánto tiempo ha pasado. "Él ya era padre, cuando salíamos en ese entonces yo conocía a su hijo que tenía 5 años, y ahora es un adulto. Ya ese paso del tiempo de ese hijo me demuestra lo grande que estamos y el tiempo que pasó".

La actriz recordó cómo se conocieron, cruzándose en los pasillos porque ella grababa Patito Feo y él La Lola en el mismo estudio. Respecto a quién inició la relación, bromeó sobre su carácter: "Él lo cuenta mucho más lindo que yo, porque tiene más registro porque me perseguía todo el tiempo. Yo soy más dejadora que dejada, pero a Luciano lo dejé y volví".

Publicidad

Siciliani también abordó la tensa relación que su novio mantiene con los medios. "Luciano y yo somos diferentes naturalezas, no sé por qué rechaza tanto a la prensa. A él no le gusta y no le gusta, lo que sí, me parece al ped sufrir por eso, él lo sufre pero yo no, le hace mal"*.

Muy enamorada, la actriz elogió la calidad de su pareja. "Conmigo es un sol Luciano, es un novio muy espectacular, porque es amoroso, muy atento. Está siempre en el detalle", confesó. Sin embargo, se distanció de esa actitud, admitiendo que ella es más dispersa. "Yo soy más dispersa, en el sentido de que entro a trabajar y, salvo de que tengo una hija, me olvido de todo, incluso de que tengo novio".

Publicidad

Siciliani explicó que, luego de haber estado ocho años soltera, le costó adaptarse a la idea de tener pareja. "Estuve 8 años soltera y me acostumbré mucho a estar soltera, es difícil acostumbrarse a tener un novio, casi que lo tengo a pesar. Parece una crítica pero es un elogio para él, yo no hubiese tenido novio si no fuera por él". La clave para la formalización fue la intensidad que no pudieron contener: "Algo nos pasó, que no lo pudimos evitar. Intentamos evitarlo, pero no pudimos. Empezamos como casual y le queríamos dar un tono de casual todo el tiempo, pero había una intensidad...".

Finalmente, Siciliani remarcó que ambos se esforzaron "un motón" para que su relación se mantuviera casual. Reconoció las diferencias fundamentales en la pareja, que los obligaron a negociar: "Tuvimos que negociar todo entre nosotros dos, somos muy diferentes". Concluyó destacando que las diferencias contribuyen a la conexión: "Nos gusta estar juntos, creo que hay algo de ser diferentes que tiene una química muy hermosa".