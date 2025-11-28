Qué dijo Ian Lucas cuando le preguntaron por su romance con Evangelina Anderson

El entorno de MasterChef Celebrity reaccionó a la creciente circulación del rumor de un romance incipiente entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, luego de que el programa A la Tarde presentara imágenes como supuestas pruebas del vínculo. En este clima de especulaciones, Kennys Palacios, a cargo del contenido para las redes del ciclo, tomó la iniciativa para interpelar directamente al influencer.

Palacios interceptó a Ian Lucas en una entrevista informal para invitarlo a hablar sin intermediarios sobre su supuesta relación con la modelo. El estilista abrió la conversación preguntándole a Ian si había visto en redes y medios las versiones que aseguraban su vínculo con Evangelina.

Entre risas, Ian respondió que no, pero Palacios no le permitió escapar fácilmente y lo puso al tanto de que las redes aseguran que "Ian estaría conociendo a una compañera". El influencer intentó esquivar la confirmación con humor, contestando: "¿Yo? No me enteré".

Kennys subió la apuesta y lo desafió, señalando que no había mencionado el nombre de la compañera. Ian se defendió rápidamente y marcó su postura: "Vos me hablaste de una compañera y te dije que no". Además, buscó reforzar su sinceridad, asegurándole a Palacios que nunca le iba a mentir.

La conversación se volvió más "picante" cuando Ian dejó caer una frase significativa sin concluirla: "Conocer es una palabra muy…", antes de soltar una carcajada al escuchar a Kennys insinuar que quizá la estaba "conociendo más íntimamente" que durante las grabaciones del reality. Lejos de incomodarse, el joven se mantuvo en el juego. Palacios remató la escena con una advertencia en clave humorística: "Antes de que te agarren las cámaras afuera, prefiero agarrarte yo".

Fue entonces cuando Ian dio su respuesta más firme: "Si hay alguna noticia te la digo a vos primero", prometió, y aclaró de manera contundente: "Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie". Para cerrar, prometió que "cuando esté saliendo con alguien" se lo va a contar. Kennys, sospechando que había algo más, lo delató: "Recién tenías tu teléfono acá". Ian estalló de risa y aseguró que no lo tenía encima, a lo que el estilista sentenció: "Me estás mintiendo, basta".