La picante teoría de Yanina Latorre tras la detención del abogado de Wanda Nara

Luego de la detención de Nicolás Payarola en su casa de Nordelta por presuntas estafas reiteradas, el foco mediático se trasladó al hermetismo de su ex clienta, Wanda Nara. La conductora, que ya no tiene a Payarola como su letrado, optó por el silencio total desde que el caso tomó mayor relevancia.

Esta postura contrasta con la defensa pública que Nara sostuvo cuando comenzaron a conocerse las primeras causas contra el abogado. El ex letrado de Nara y L-Gante está citado para prestar declaración indagatoria el próximo viernes.

Publicidad

La decisión de la mediática de no emitir opinión fue notada por su ex equipo legal y por la periodista Yanina Latorre. El abogado de Payarola reveló que la conductora no se comunicó con ellos.

Latorre, en el programa El Observador, se mostró muy dura con la situación legal del letrado y la falta de respuesta de Wanda Nara. La conductora manifestó su preocupación: "Dicen que termina condenado, se le van a acumular todas las causas. Esperemos que Wanda no quede engrampada en nada".

Publicidad

Además, Latorre recordó que unas ex abogadas de familia de Nara habían denunciado a la conductora y a Payarola por el impago de $600 mil dólares en honorarios.

La panelista insistió en que el cambio de abogado no fue voluntario por parte de Payarola, sino una decisión forzada por la empresaria, algo que el silencio actual reforzaría: "Algo tiene que haber pasado para que ella lo raje porque es mentira que él se fue solo, ella lo rojo y puso a este Palombo. Algo pasó ahí, porque hay mucho silencio".

Publicidad

Latorre sugirió que la advertencia sobre la conducta de Payarola le habría llegado a Nara demasiado tarde. "Ana Rosenfeld se lo venía diciendo a Wanda, por eso ella se abrió cuando entró Payarola", remarcó. Y sentenció: "Algo le hizo abrir los ojos a Wanda, tarde. Por ahí fue Migueles, pero tardó mucho".