La PDI confirmó que el cuerpo hallado en La Serena es Alejandro Cabrera

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó de manera científica que el cuerpo encontrado en el sector de Cuatro Esquinas, en la Avenida del Mar, corresponde a Alejandro Cabrera, el adolescente argentino que había desaparecido mientras se bañaba en el mar el lunes 17 de noviembre.

La identificación fue realizada por detectives de la Brigada de Homicidios de La Serena y el Laboratorio de Criminalística Regional, quienes llevaron a cabo los peritajes correspondientes. El método clave para establecer la identidad de la víctima fue el análisis dactiloscópico, el cual arrojó una coincidencia certera con los registros de Cabrera.

El prefecto Jaime Lazo, jefe de la Prefectura Elqui, fue el encargado de informar el resultado, poniendo fin a días de angustiosa incertidumbre para la familia del joven, que se encontraba de visita en la zona.

Un operativo conjunto para el rescate

El procedimiento de búsqueda y recuperación del cuerpo se desarrolló en un trabajo coordinado entre la PDI, la Armada de Chile y otros organismos de seguridad. Esta colaboración fue fundamental para el éxito de las labores, permitiendo tanto el rescate del cuerpo como su posterior identificación oficial.

El hecho ocurrió cuando Alejandro Cabrera se encontraba disfrutando de un día de playa junto a su familia. Según los reportes iniciales, las fuertes corrientes marinas habrían sido el factor que provocó su desaparición, lo que desencadenó un extenso operativo de búsqueda en las costas de la Región de Coquimbo.

Con la confirmación de la PDI, se cierra una etapa de búsqueda para la familia, dando paso al duelo y a los trámites correspondientes para el repatriamiento del cuerpo. Las autoridades no han informado de novedades respecto a investigaciones adicionales, ya que todo apunta a un trágico accidente.

Puntos clave del caso: