Tras el descenso de San Martín, una publicación ofensiva en redes sociales apuntó directamente a la hincha Florencia Aciar, quien decidió presentar una denuncia por delitos cibernéticos en la Central de Policía, solicitando además compensación por daños y perjuicios. La afectada explicó a DIARIO HUARPE que el contenido viralizó su imagen sin consentimiento, situación que le generó un gran impacto personal y profesional.

Aciar, referente de la percusión verdinegra, contó que recibió mensajes de amigos y familiares en la madrugada del domingo alertándola sobre la publicación. La mujer, con más de 15 años vinculada al club y conocida a nivel nacional, sostuvo que nunca había enfrentado una situación similar y que la exposición en redes excede las tradicionales cargadas futbolísticas, afectando su integridad personal: “Dentro de todo lo que pasa, me considero una persona muy conocida por ser parte de la percusión de San Martín. Esto no me había pasado nunca y me afectó muchísimo”, explicó Aciar.

Según indicó, la investigación ya está en curso, con la policía recopilando los enlaces y registros del posteo para identificar al responsable. Aciar comentó: “Me informaron que el autor puede enfrentar penas por injurias y calumnias, y también daños y perjuicios”.

Tras la denuncia, la publicación fue removida, lo que le brindó cierta tranquilidad: “Ahora estoy mucho más tranquila porque la publicación ya fue dada de baja”, aseguró.

Florencia Aciar destacó que, si bien recibió varias hipótesis sobre quién podría estar detrás del mensaje, la policía enfatizó que no se puede acusar a nadie hasta completar la investigación: "Conozco también mucha gente de Sportivo, que también se ha solidarizado con el caso y me han dado información, pero es como me dijeron en la policía, no se puede acusar a una persona hasta que se investigue bien quién está detrás del caso" señaló.

Pro último, Aciar expresó que: "Va más allá de los colores, de los clubes tanto San Martín y Sportivo. A mí me ha molestado que publiquen una foto mia atacando contra mi integridad como persona" remarcó. Por ahora no hay avances, aunque la policía está investigando activamente para identificar al autor del posteo.