En el tablero geopolítico europeo, el combustible volvió a transformarse en pieza clave. Hungría anunció la suspensión del suministro de diésel a Ucrania y dejó en claro que no habrá marcha atrás hasta que se reanude el flujo de petróleo a través del oleoducto Druzhba.

La decisión fue comunicada por el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, quien afirmó que el envío no continuará “hasta que los ucranianos no reanuden el suministro de petróleo”.

Una decisión con lectura política

Según Szijjarto, la interrupción del flujo del oleoducto el pasado 27 de enero responde a una “decisión política” adoptada por el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski. El funcionario aseguró que existen las condiciones técnicas para que el bombeo se reactive.

Desde Budapest sostienen que el objetivo de Kiev es presionar para que Hungría modifique su postura en torno al conflicto y abandone el uso de energía rusa a bajo costo. “Es un chantaje político”, remarcó el canciller húngaro.

Eslovaquia también ajusta el suministro

La tensión energética no quedó solo en Hungría. En la misma jornada, la refinería eslovaca Slovnaft anunció que suspenderá sus exportaciones de diésel a Ucrania para priorizar el mercado interno.

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, explicó que la decisión se adoptó luego de que el Gobierno liberara 250.000 toneladas de petróleo de las reservas nacionales para garantizar el abastecimiento local.

Un conflicto que también se libra en los ductos

El oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano y abastecía de crudo ruso a Hungría y Eslovaquia, se convirtió en un símbolo de la interdependencia energética europea. Hoy, ese mismo conducto es escenario de una disputa que mezcla economía, estrategia y política exterior.

Mientras el conflicto en Ucrania continúa, el pulso energético suma un nuevo capítulo. Y en Europa central, cada decisión sobre el petróleo tiene impacto directo en las familias, las tarifas y el equilibrio regional.