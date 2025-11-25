En declaraciones en conferencia de prensa, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que San Juan trabaja activamente para ampliar su oferta aérea y sumar nuevas opciones low cost. El mandatario provincial destacó que existe un diálogo avanzado con empresas interesadas en operar rutas hacia y desde la provincia, entre ellas JetSMART, aunque aclaró que gran parte de estas gestiones están impulsadas por agentes privados.

“Vamos a hacer, si Dios quiere, algunas pruebas pilotos que comprenderán algunos vuelos. Si bien van a ser privados, son vuelos al fin”, expresó Orrego, al señalar que este miércoles mantendría una reunión clave con el ministro de Turismo para avanzar en los detalles de la iniciativa.

Uno de los proyectos más significativos es la posibilidad de habilitar vuelos hacia La Serena, en Chile, un destino clave para fortalecer el corredor turístico y comercial entre ambas regiones.

Orrego también destacó el notable desempeño del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento durante este año. Según explicó, San Juan fue el segundo aeropuerto de mayor crecimiento en septiembre de 2024 respecto del mismo mes del año anterior.

“Ha sido muy importante en materia de crecimiento de vuelos domésticos. Después de Trelew, viene San Juan y luego Río Grande. Es algo para destacar”, afirmó el gobernador.

En ese contexto, el mandatario confirmó que su gestión ya inició conversaciones para aumentar la frecuencia de vuelos regulares entre San Juan y otros destinos nacionales, lo que permitiría consolidar la tendencia de crecimiento y mejorar la conectividad para residentes, empresas y turistas.

La expectativa ahora está puesta en las reuniones previstas con autoridades del Ministerio de Turismo y con operadores privados, quienes deberán definir aspectos técnicos y operativos antes de cualquier anuncio oficial.

De concretarse, San Juan podría sumar nuevas rutas low cost y vuelos hacia La Serena en los próximos meses, un avance clave para el turismo, el comercio y el posicionamiento regional de la provincia.