La Policía de Río Negro mantiene un intenso operativo para dar con tres integrantes de una colonia menonita que desaparecieron el domingo por la tarde en el río de Conesa. Se trata de Ana Neufeld, de 16 años; su padre, Jacobo; y su hermano David, quienes fueron arrastrados por la correntada después de ingresar al agua en un sector rural de difícil acceso.

El episodio ocurrió en el campo “La Asunción”, ubicado sobre la Ruta 53 camino a Guardia Mitre. Según informaron medios locales, la joven habría ingresado al río y, minutos después, fue llevada por la corriente. En un intento desesperado por auxiliarla, su padre y su hermano se arrojaron al agua y también desaparecieron.

El primer aviso fue dado por un trabajador metalúrgico que se encontraba en la zona y se presentó en la Comisaría 20 alrededor de las 16.15 para denunciar lo ocurrido. De inmediato se activó un operativo que involucró a la Brigada Rural, Prefectura Naval, bomberos y personal policial, aunque los primeros rastrillajes no obtuvieron resultados.

La búsqueda se extendió durante la noche y se reforzó este lunes con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina y un drone del Cuerpo de Criminalística para realizar avistamientos aéreos en la zona costera. Según fuentes policiales, la familia desconocía la fuerza de la correntada del lugar, ya que se habían mudado recientemente tras adquirir la propiedad, luego de vivir en La Pampa.

Baqueanos de la zona señalaron que la joven habría ingresado al agua cerca de un tramo donde el río se divide en cuatro brazos, lo que aumenta la velocidad del escurrimiento hacia el mar y dificulta las tareas de búsqueda. Los tres desaparecidos pertenecen a la Colonia Menonita de Guatraché, instalada hace pocas semanas en el Valle Medio, y la noticia generó profunda conmoción tanto en la comunidad local como en la propia colonia.