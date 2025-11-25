Ivana Icardi elogió a la China Suárez y le tiró un palito a Wanda Nara

La relación entre Ivana Icardi y Wanda Nara siempre estuvo marcada por la tensión. Ivana Icardi nunca quiso a Wanda Nara, y para ella, su excuñada es la única responsable del distanciamiento que Mauro Icardi tuvo de su familia materna. Además, Ivana considera que Wanda fue la motivadora de todo el hate que ella experimentó en redes sociales.

La animosidad de Ivana es de larga data. Cuando su hermano Mauro Icardi tomó la decisión de separarse de Wanda, Ivana fue una de las primeras en celebrarlo públicamente y aprovechó el agite mediático para destrozarla. Ivana Icardi, quien vive en España desde hace muchos años, es una figura conocida por su participación en distintos realities. Esta visibilidad le ha permitido entrar en muchos programas de TV y streaming para alzar su voz anti Wanda. Ivana detesta a Wanda y no pierde oportunidad para demostrarlo.

Publicidad

No conforme con manifestar su rechazo a Wanda, Ivana se ubicó abiertamente en el team China Suárez. Ha defendido a la actriz "a sol y a sombra" y habló maravillas de ella sin conocerla. Ivana dijo que la China Suárez era una "bella mujer llena de valores". Además, afirmó que China era víctima en la Argentina de un hate feroz en redes por culpa de la mediática, a la que acusó de comprar bots para salirse con la suya.

Recientemente, Ivana volvió a "mojarle la oreja" a Wanda al publicar una historia de Instagram. En ella, felicitó directamente a la China por su trabajo en la serie "La hija del fuego". Ivana aseguró en su story: "Recomendadísima. La rompés. Yo empecé ayer y ya voy por el capítulo 5. Puse a toda la familia a verla".