Segunda Jornada de Recursos Humanos en la Universidad Católica de Cuyo

La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo realizará la segunda edición de "Humand Trends 2025", una jornada dedicada a la gestión de recursos humanos bajo el lema "Un encuentro para la construcción de una gestión más humana". El evento se desarrollará el miércoles 26 de noviembre a las 18 horas en el Salón de Usos Múltiples de la institución académica, con entrada libre y gratuita.

La jornada está destinada a estudiantes, profesionales, empresarios y personas interesadas en el área de recursos humanos. Los ejes temáticos centrales incluirán inteligencia emocional, liderazgo consciente, bienestar organizacional y humanización en la era digital, con el objetivo principal de colocar a las personas en el centro de la gestión organizacional.

El programa contará con la participación de destacados speakers, entre los que se encuentran los licenciados Guadalupe Díaz, Germán Pósleman, Natalia Arévalo, Nicolás Cattini, María Sol Carrillo, María Sol Fernández, María Lourdes Coria y María Daniela Correa. Estos profesionales abordarán las distintas temáticas desde perspectivas actualizadas y especializadas en gestión humana.

Como parte de las actividades programadas, se desarrollará un conversatorio titulado "Mis primeros pasos como graduado de la carrera", que estará a cargo de egresados de la Licenciatura en Recursos Humanos. Este espacio buscará compartir experiencias y reflexiones sobre la inserción laboral y el ejercicio profesional en el campo de los recursos humanos.

La organización del evento está a cargo del Departamento de Graduados de la Facultad de Filosofía y Humanidades, consolidando así un espacio de actualización profesional y académica que se realiza por segundo año consecutivo en la institución universitaria. La jornada representa una oportunidad para el intercambio de conocimientos y experiencias entre la comunidad académica y los profesionales del sector.