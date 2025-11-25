Unión consiguió este domingo su clasificación a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur y se transformó en el segundo equipo sanjuanino en asegurar su pasaje, después de General Belgrano de Sarmiento. El Azul, por la Zona 9, derrotó en su cancha 2-1 a Atlético Marquesado y quedó como líder indiscutido del grupo.

El encuentro tuvo un cierre intenso. Luciano Riveros abrió el marcador para Unión cuando restaban menos de 15 minutos. Marquesado respondió y empató a través de Victorio Martiní, pero a los 43 minutos apareció Lorenzi para sellar el triunfo y la clasificación. Con este resultado, Unión alcanzó los 9 puntos y avanzó, mientras que Marquesado y Atenas quedaron con 3.

Desamparados tomó la punta en la Zona 10

Sportivo Desamparados logró su segunda victoria consecutiva y quedó como nuevo líder de la Zona 10. El Víbora venció 2-0 a Atlético Alianza con dos goles de Agustín Torres.

En el otro encuentro del grupo, Peñaflor superó 2-0 a Colón Junior con anotaciones de Enzo Vargas y Rodrigo Giménez. Ese triunfo dejó al conjunto de San Martín como escolta.

Con estos resultados, la tabla muestra a Desamparados con 8 puntos, Peñaflor con 7, Alianza con 6 y Colón Junior con 5.

Suspenso en la Zona 8: todo se definirá en la última fecha

La Zona 8, integrada por los equipos del interior de San Juan, mantiene el suspenso hasta la fecha final. General Belgrano, ya clasificado, cayó 3-0 ante Paso de Los Andes en Albardón. El conjunto albardonero estaba obligado a ganar para sostener sus chances y lo logró, aunque dependía del resultado de Arbol Verde.

El equipo jachallero respondió: venció 2-0 a Atlético Sarmiento en Media Agua y quedó muy cerca de avanzar. Las posiciones quedaron con Belgrano como líder con 12 puntos, Arbol Verde con 10, Paso de Los Andes con 7 y Sarmiento sin unidades.

Tablas de posiciones

Zona 9

Atlético Unión 9

Marquesado 3

Atenas 3

Zona 10

Sportivo Desamparados 8

Atlético Peñaflor 7

Atlético Alianza 6

Colón Junior 5

Zona 8

General Belgrano 12

Arbol Verde 10

Paso de Los Andes 7

Atlético Sarmiento 0