Intervendrán este jueves la casona de avenida Rawson tras casi tres años de ocupación
Mañana jueves 8 de enero, desde las 9 horas, se realizará una intervención integral en la casona ubicada sobre avenida Rawson, entre Córdoba y General Paz, en Capital. El operativo se llevará a cabo luego de que el inmueble fuera recuperado por sus legítimos propietarios, tras casi tres años de ocupación, y estará orientado a la limpieza, desinfección y saneamiento ambiental del lugar.
El operativo previsto para el 8 de enero
La intervención contará con la presencia del secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; el secretario del Juzgado de Faltas, Sergio Contegrand; personal policial y equipos de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Capital. Durante la jornada se retirará basura y distintos elementos acumulados en el interior, además de realizar tareas de desratización y limpieza profunda.
Desde el municipio indicaron que la acción responde a denuncias reiteradas de vecinos por malos olores y suciedad, en una zona de alto tránsito, frente al Hospital Guillermo Rawson.
La recuperación de la propiedad
Según la información oficial, tras una serie de conflictos y episodios de violencia registrados en los últimos meses, la Justicia intervino y permitió que los dueños retomaran el control del inmueble, desalojando a quienes lo ocupaban. Una vez finalizadas las tareas de saneamiento previstas para este jueves, la casona será puesta a la venta.
Desde el Juzgado de Faltas de Capital se recordó que el municipio no tiene facultades para ordenar desalojos en inmuebles privados, por lo que su intervención se limita a acciones de limpieza y control ambiental.
Reportes y antecedentes en el tiempo
La situación de la casona de avenida Rawson fue documentada en distintas oportunidades durante los últimos años. El 5 de abril de 2022, once familias denunciaron haber sido notificadas para desalojar el inmueble, que funcionaba como un “conventillo” sin habilitación. En ese momento, los moradores aseguraban pagar un alquiler y pedían una solución habitacional.
Más tarde, el 23 de febrero de 2024, el Juzgado de Faltas de Capital realizó un allanamiento tras denuncias vecinales por inseguridad y contaminación ambiental. En ese procedimiento se informó que en el lugar vivían unas 30 personas en situación de calle, entre ellas niños y adultos mayores, con graves carencias habitacionales y sanitarias.
El episodio más grave se registró el 2 de diciembre de 2025, cuando una redada policial terminó con 20 personas detenidas y el secuestro de un arma de fuego, tras una violenta pelea motivada por un presunto ajuste de cuentas. Vecinos y transeúntes habían alertado al 911 por la magnitud del enfrentamiento.
Un cierre a un conflicto prolongado
Con la intervención prevista para este 8 de enero de 2026, las autoridades buscan poner fin a una situación que se arrastró durante años y que generó reiterados reclamos vecinales, intervenciones judiciales y operativos policiales. La limpieza y desinfección del inmueble aparecen como el último paso antes de que la propiedad inicie una nueva etapa, ya fuera del escenario de ocupación y conflictos que la marcaron en los últimos años.