Intervendrán este jueves la casona de avenida Rawson tras casi tres años de ocupación

Mañana jueves 8 de enero, desde las 9 horas, se realizará una intervención integral en la casona ubicada sobre avenida Rawson, entre Córdoba y General Paz, en Capital. El operativo se llevará a cabo luego de que el inmueble fuera recuperado por sus legítimos propietarios, tras casi tres años de ocupación, y estará orientado a la limpieza, desinfección y saneamiento ambiental del lugar.

El operativo previsto para el 8 de enero

La intervención contará con la presencia del secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; el secretario del Juzgado de Faltas, Sergio Contegrand; personal policial y equipos de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Capital. Durante la jornada se retirará basura y distintos elementos acumulados en el interior, además de realizar tareas de desratización y limpieza profunda.

Desde el municipio indicaron que la acción responde a denuncias reiteradas de vecinos por malos olores y suciedad, en una zona de alto tránsito, frente al Hospital Guillermo Rawson.

La recuperación de la propiedad

Según la información oficial, tras una serie de conflictos y episodios de violencia registrados en los últimos meses, la Justicia intervino y permitió que los dueños retomaran el control del inmueble, desalojando a quienes lo ocupaban. Una vez finalizadas las tareas de saneamiento previstas para este jueves, la casona será puesta a la venta.

Así vivían adentro. FOTO: Archivo DIARIO HUARPE

Desde el Juzgado de Faltas de Capital se recordó que el municipio no tiene facultades para ordenar desalojos en inmuebles privados, por lo que su intervención se limita a acciones de limpieza y control ambiental.

Reportes y antecedentes en el tiempo

La situación de la casona de avenida Rawson fue documentada en distintas oportunidades durante los últimos años. El 5 de abril de 2022, once familias denunciaron haber sido notificadas para desalojar el inmueble, que funcionaba como un “conventillo” sin habilitación. En ese momento, los moradores aseguraban pagar un alquiler y pedían una solución habitacional.

Más tarde, el 23 de febrero de 2024, el Juzgado de Faltas de Capital realizó un allanamiento tras denuncias vecinales por inseguridad y contaminación ambiental. En ese procedimiento se informó que en el lugar vivían unas 30 personas en situación de calle, entre ellas niños y adultos mayores, con graves carencias habitacionales y sanitarias.

El interior de la casa ocupada. FOTO: Archivo DIARIO HUARPE

El episodio más grave se registró el 2 de diciembre de 2025, cuando una redada policial terminó con 20 personas detenidas y el secuestro de un arma de fuego, tras una violenta pelea motivada por un presunto ajuste de cuentas. Vecinos y transeúntes habían alertado al 911 por la magnitud del enfrentamiento.

Un cierre a un conflicto prolongado

Con la intervención prevista para este 8 de enero de 2026, las autoridades buscan poner fin a una situación que se arrastró durante años y que generó reiterados reclamos vecinales, intervenciones judiciales y operativos policiales. La limpieza y desinfección del inmueble aparecen como el último paso antes de que la propiedad inicie una nueva etapa, ya fuera del escenario de ocupación y conflictos que la marcaron en los últimos años.