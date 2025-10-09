La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó este jueves que el acuerdo para la liberación de rehenes en Gaza solo entrará en vigor después de recibir la aprobación de su gabinete. La reunión decisiva está prevista para las 18:00 (hora local) en Jerusalén. Según el comunicado oficial, la cuenta atrás de 72 horas para el canje acordado no comenzará hasta que el gabinete dé su visto bueno.

El anuncio del entendimiento fue realizado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien confirmó que Israel y el grupo islamista Hamas alcanzaron una primera fase de acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza. El pacto contempla la liberación de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de casi dos mil prisioneros palestinos, entre ellos 250 condenados a cadena perpetua.

Una fuente cercana a la negociación, citada por la agencia EFE, precisó que el intercambio se llevará a cabo dentro de las 72 horas posteriores a la aprobación del acuerdo. Antes de esa instancia, el ejército israelí deberá replegarse parcialmente hasta la denominada “línea amarilla”, una franja de entre 1,5 y 6,5 kilómetros dentro de Gaza, que permitirá mantener el control de parte del territorio para garantizar la seguridad de la operación.

El documento difundido por el Ejecutivo israelí indica que el orden del día de la reunión incluye el “plan para la liberación de todos los rehenes israelíes”. Sin embargo, el proceso enfrenta tensiones internas: Netanyahu lidera una frágil coalición sostenida por partidos de ultraderecha, y algunos de sus aliados ya adelantaron su rechazo al pacto. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, del partido Sionismo Religioso, anticipó que no apoyará la propuesta, según publicó el diario Haaretz.

El acuerdo fue alcanzado en la madrugada del jueves en Egipto y contempla un alto el fuego inmediato, condicionado a la ratificación del gabinete israelí. Previo a la reunión, a las 17:00 hora local, se reunirá el Gabinete de Seguridad, encargado de las decisiones militares y estratégicas vinculadas a Gaza.

En un comunicado posterior, Hamas reconoció “negociaciones responsables y serias” sobre la propuesta impulsada por Trump y aseguró que el objetivo del pacto es “poner fin a la guerra de exterminio contra el pueblo palestino y lograr la retirada total de la ocupación israelí de la Franja de Gaza”.

El acuerdo, de concretarse, pondría fin a más de dos años de enfrentamientos iniciados tras el ataque de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, y abriría la puerta a una posible tregua humanitaria en una de las regiones más castigadas del conflicto.