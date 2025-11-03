Una situación insólita le ocurrió a Mariano Iúdica la semana pasada mientras grababa Polémica en el bar (América TV). El conductor se llevó una gran sorpresa cuando salió del canal para irse a su casa y "desapareció su camioneta".

La historia fue revelada por Ángel de Brito en su programa de streaming, donde contó el enigmático: "Un conductor va a estacionar cómo lo hacemos todos en el trabajo, estacionan el canal. Hace el programa, todo bien divino, sale y la camioneta no estaba se la habían llevado".

Publicidad

Iúdica inicialmente "pensó que había sido la grúa porque estaba medio mal estacionado". Sin embargo, la verdad fue que el vehículo no fue retirado "ni la grúa ni los ladrones". La sorpresa llegó al revisar las cámaras de seguridad: "descubren que se sube una mujer a la camioneta".

Según explicó el conductor, la mujer no era una ladrona ni se equivocó, sino que "tenía llave la camioneta". La explicación es que el vehículo "era de un amigo del conductor que se separó en malos términos. Vino la mujer y se llevó la camioneta".