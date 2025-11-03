Cultura y Espectáculos > Insólito
Una amiga de Mariano Iúdica se llevó su camioneta
POR REDACCIÓN
Una situación insólita le ocurrió a Mariano Iúdica la semana pasada mientras grababa Polémica en el bar (América TV). El conductor se llevó una gran sorpresa cuando salió del canal para irse a su casa y "desapareció su camioneta".
La historia fue revelada por Ángel de Brito en su programa de streaming, donde contó el enigmático: "Un conductor va a estacionar cómo lo hacemos todos en el trabajo, estacionan el canal. Hace el programa, todo bien divino, sale y la camioneta no estaba se la habían llevado".
Iúdica inicialmente "pensó que había sido la grúa porque estaba medio mal estacionado". Sin embargo, la verdad fue que el vehículo no fue retirado "ni la grúa ni los ladrones". La sorpresa llegó al revisar las cámaras de seguridad: "descubren que se sube una mujer a la camioneta".
Según explicó el conductor, la mujer no era una ladrona ni se equivocó, sino que "tenía llave la camioneta". La explicación es que el vehículo "era de un amigo del conductor que se separó en malos términos. Vino la mujer y se llevó la camioneta".
El perfil de Javier Flores, el operador turístico señalado por los destrozos en La Pampa del Leoncito
El periodista sanjuanino Alejandro Pellegrinuzzi obtuvo una mención especial en los Premios ADEPA 2025 por su investigación sobre el “cementerio de caballos” en Angaco. Con este reconocimiento, DIARIO HUARPE se posiciona entre los grandes medios del país y celebra un hito para el periodismo de investigación hecho desde San Juan.