La declaración de amor de Icardi a la China Suárez para provocar a Wanda Nara

El conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez escaló a "de mal en peor". El detonante ocurrió durante el fin de semana, cuando la China Suárez mostró con orgullo un bolso exclusivo que Mauro Icardi le había regalado. La actriz contó que el bolso se había agotado y que el jugador había mandado a fabricarlo solo para ella.

Esta publicación desató la furia de Wanda Nara. La mediática escrachó públicamente a Icardi, señalando que, mientras él dilapidaba su dinero en "carteras caras", no le había comprado nada a su hija menor por su cumpleaños y adeudaba alimentos, colegio y obra social. Además, trató a la China Suárez de "zorra, sorete, ridícula y mujer sin dignidad" por haberse mofado de una cartera "sabiendo todo lo anterior".

Frente a la "catarata de insultos de Wanda" hacia la actriz, Mauro Icardi adoptó una postura aún más desafiante.

En su cuenta de Instagram subió una historia que mostraba su botín en primer plano con el nombre de la China grabado. Luego, subió otra foto de su novia con una sugestiva canción de Reels B de fondo que dice: "Una varita diseñó su cuerpo, y la verdad, si está más buena, explota. Ella tiene el truquito, el pasito de baile, yo me la pegué pa' que baile, me baile".

Icardi también sumó una foto más donde se ve a la China jugando frente a un póster de él, imitando su pose de triunfo. Esta fue una manera "pícara" de demostrar que él siempre estará del lado de su novia en esta eterna guerra sin fin.

Por su parte, Wanda Nara está "muy enojada y dispuesta a pelear a fondo en la Justicia" para que su ex se haga cargo de las obligaciones que, según ella, no ha cumplido desde la separación.