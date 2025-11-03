El estudio de Infama se paralizó este fin de semana cuando Graciela Alfano fue la protagonista de una lectura de cartas que derivó en una revelación inesperada y escalofriante. Todo comenzó cuando un tarotista le leyó las cartas a Alfano en vivo. El especialista inició la lectura diciendo que la exvedette está pensando en hacer algún viaje que "no va a salir". El tarotista explicó: "Sale la torre. No sale el viaje. Hay una traba".

Ante la sorpresa de todos, el profesional fue más allá al revelar el origen del problema: "Hay una fuerza espiritual que te está trabando la llegada de gente. Yo diría que es una fuerza de cementerio".

Alfano, fiel a su estilo, no se quedó callada y reaccionó a la revelación diciendo: “Yo pienso que los que me acusan de ser bruja son los que hacen brujerías y los que me han hecho daño”.

El clima se volvió aún más tenso cuando el tarotista decidió preguntar directamente si Susana Giménez —a quien Alfano nombró por acusaciones pasadas— tenía algo que ver en el supuesto "trabajo espiritual". Al preguntar si se llamaba María Susana Giménez Aubert, el profesional respondió: "Sale la luna negra y el colgado. Habla de energías oscuras, de algo que viene de cementerio".

El tarotista aclaró que esto no quiere decir que "fueron con el nombre y lo pusieron en una tumba", sino que "se trabaja con energía de cementerio, se pide a un alma muerta", tratándose de "una energía fuerte".