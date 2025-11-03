MasterChef bajó su rating con el debut de Luck Ra

La televisión del domingo 2 de noviembre de 2025 estuvo liderada por MasterChef Celebrity (Telefe). El reality culinario se posicionó como lo más visto del día, a pesar de obtener la medición más baja desde su regreso al aire.

El programa registró un pico de 10.4 puntos de rating, superando por amplio margen a la competencia. En segundo lugar, se ubicó MasterChef Celebrity II, con 8.5 puntos.

La emisión estuvo marcada por la llegada de Luck Ra al ciclo, quien tomó el lugar de La Joaqui. Durante el programa, el cantante fue sorprendido por la conductora Wanda Nara con una pregunta íntima sobre su predecesora. Además, la edición contó con la presencia de Marley, quien, según se reportó, tuvo un tenso cruce con Wanda Nara al esta mencionar que el conductor había "entrevistado a mi ex".

El top five de los programas más vistos del domingo quedó de la siguiente manera:

MasterChef Celebrity (10.4). MasterChef Celebrity II (8.5). Por el mundo (7.9). Tierras (4.8). "Noe" (4.7).

En cuanto a los promedios de rating por canal, Telefe se llevó el liderazgo con 5.4 puntos, seguido por El Trece con 3.2. Por su parte, América TV, El Nueve y TV Pública registraron un empate con 0.6 puntos.

Otros programas destacados de la jornada incluyeron "Incorregibles" de El Trece con 4.5 puntos, e Infama de América TV con 0.7 puntos. En la TV Pública, lo más visto fue la Final de TC, que registró 2.1 puntos.