Sabrina Rojas reveló el secreto más sucio de Benjamín Vicuña: “No es tan santo”

La entrevista explosiva de la China Suárez con Moria Casán continúa generando polémica y fuertes repercusiones. Tras las declaraciones intensas de la actriz contra su ex pareja, Benjamín Vicuña, el actor chileno se mostró profundamente ofendido. En medio de este escándalo, Sabrina Rojas se sumó a la discusión y no dudó en liquidar al actor.

La conductora de Pasó en América, Sabrina Rojas, se mostró muy filosa al opinar sobre la actitud de Vicuña. Rojas disparó sin filtros al señalar: “No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, da la nota, escribe muy bien… pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”. La conductora insistió en su postura, repitiendo que "Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”.

Mientras estas críticas se difundían, el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña sigue escalando. La actriz, que optó por mudarse a Turquía con Mauro Icardi, afirmó haberse enterado por los medios de que Vicuña le había revocado el permiso para viajar con los hijos de ambos. A partir de ese momento, la relación se tensó, y la comunicación entre ellos hoy se manejaría únicamente a través de abogados.

A pesar de las críticas, Sabrina Rojas también mostró cierta empatía con la postura del actor respecto al futuro de los niños. La conductora reconoció que “Sí lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país”, y añadió que "Debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente”.

No obstante, Rojas cerró su intervención con una frase que encendió el debate. Respecto a Vicuña, la conductora sentenció: “Pero no es tan santo”.