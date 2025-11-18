Ricardo Darín visitó el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, y se dispuso a conversar sobre un acontecimiento muy personal y especial: el anuncio de que se convertiría en abuelo. El actor compartió con sinceridad que la noticia, recibida de parte de su hijo, el Chino Darín, y su pareja, la actriz española Úrsula Corberó, fue un momento lleno de emociones.

Darín reveló que el anuncio fue "medio episódico" y lo describió como "algo muy extraño" e "inesperado". Contó que el Chino Darín le comunicó la noticia y al mismo tiempo le pidió prudencia. Para el actor, recibir esta información fue un instante cargado de sensaciones que le provocaron una reacción física: "En ese momento me tembló un poco el suelo".

Inmediatamente, la cabeza del actor viajó al pasado, rememorando el momento en que se enteró de que él mismo iba a tener a su hijo, describiendo la experiencia como "una cadena de emociones, espectacular". La llegada de un nieto puede generar un "torbellino de sentimientos".

El actor indicó que está manejando esta nueva etapa con la prudencia y la calma que lo caracteriza, mencionando que todavía no ha comprado nada. Sin embargo, destacó la suerte de que su hijo y su pareja los "participan" e "invitan a las ecografías".

El relato del actor incluyó también una anécdota familiar con humor. Darín confesó que fue tan cauteloso al recibir el anuncio que no se lo contó de inmediato a su esposa, Florencia. Ella posteriormente se lo reprochó, demostrando que en la familia siempre hay espacio para la naturalidad y la complicidad.