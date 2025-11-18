Cachete Sierra se ha consolidado como un hombre muy deseado, recuperando popularidad tras su aparición en el Cantando 2020 y participando incluso en la obra "Sex" de Muscari. Actualmente, en MasterChef Celebrity, el actor está reforzando esta imagen, algo que la conductora Wanda Nara le hizo notar.

Durante la gala de beneficios, Sierra se presentó vistiendo una musculosa. Al verlo, Wanda se mostró sorprendida y no dudó en preguntarle: "¿Por qué viniste tan hot, hoy?". El vestuario también generó reacciones entre el jurado y los compañeros. Damián Betular intervino pidiendo que lo hicieran cambiarse, argumentando que "no se puede estar en una cocina en musculosa". Wanda continuó con el juego, bromeando que "La Reini se va a cortar un dedo", refiriéndose a Sofi Gonet.

Publicidad

La conductora le solicitó a Sofi Gonet que describiera lo que veía detrás de ella. Gonet se unió al comentario describiendo a Sierra como "Un hombre todo caliente, forzudo...", aunque Miguel Ángel Rodríguez la interrumpió para proteger a su compañero. La influencer se dio cuenta del momento incómodo y rápidamente le respondió al actor: "Es mi nuevo sugar daddy".

Wanda Nara insistió sobre el propósito de la vestimenta: "Cachete, ¿este look es para cargarte a las mujeres esta noche y desconcentrarlas?". Sierra se defendió negándolo, explicando que hacía mucho calor y advirtiendo que, "En cualquier momento, vengo de pantalón corto". Cabe recordar que Agustín Sierra se encuentra en pareja con Fio Giménez, por lo que esta situación podría generarle algún malestar. No obstante, el participante sabe divertirse en el programa.