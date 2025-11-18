Moria Casán se despegó de Wanda Nara tras realizar una entrevista con la China Suárez para su programa. La One, que previamente ya había defendido la relación de la actriz con Mauro Icardi, fue consultada sobre la posibilidad de tener un encuentro con la conductora de MasterChef Celebrity.

Muchos periodistas comentaron que la China Suárez impuso la condición de no mencionar a Wanda Nara en sus entrevistas, incluyendo la que tuvo con Moria Casán, aunque sí hubo referencias implícitas.

A la salida del teatro, después de la charla con la China Suárez, Moria Casán habló con Fede Flowers para Los Profesionales de Siempre. La One adelantó que lo que se había visto en su programa era "Impresionante". Además, Moria Casán ofreció su opinión sobre cómo veía a la pareja de Icardi y Suárez. La One observó que la actriz "Está muy enamorada, como nadie", pero enfatizó que a Mauro Icardi lo vio "más enamorado que ella".

Al ser consultada: "¿Wanda, para cuándo una entrevista?", la respuesta de Moria Casán fue contundente. La diva dijo: "No hablo de esa persona".

La tensión entre las figuras mediáticas se remonta al año 2023. En aquel momento, cuando Wanda Nara y Mauro Icardi se habían reconciliado, Moria Casán opinó sobre ellos y "destruyó al futbolista". Esto provocó un intenso cruce por X, que despertó el enojo de la conductora de MasterChef con su entonces pareja. Posteriormente, en 2025, en pleno apogeo de la relación de Mauro Icardi y la China Suárez, Moria Casán tomó partido y declaró que Wanda Nara fue la que perdió y la que más sufre en la situación. Recientemente, tras la entrevista, Casán también criticó duramente a Nara por utilizar las "carteras" como escudo en la disputa, aunque la China Suárez también resultó "salpicada" por mostrar los regalos de su novio.