La China Suárez rompió el silencio y se liberó de ataduras al blanquear uno de los temas más espinosos que rodearon su separación de Mauro Icardi. La revelación ocurrió durante una entrevista con Moria Casán.

Aunque actualmente todo son "besos, promesas de amor, sonrisas, caricias y declaraciones almibaradas", la actriz admitió que hubo un lapso de tres años "bravos, feos, fastidiosos". Este periodo se cuenta desde "la primera vez" en París hasta el reencuentro que dio inicio al "romance más polémico y más intenso que recuerde la farándula argentina".

Durante ese lapso, Icardi intentó reencauzar su vida junto a Wanda Nara y, en ese deseo por recuperar su matrimonio, dijo cosas de la China que quedaron registradas. Una de ellas, considerada "la más despectiva" o "la más fuerte", fue haber tratado de "moncha" a su actual pareja.

Se difundió que Icardi habría dicho, supuestamente para reafirmar su matrimonio con Wanda, "cómo voy a querer estar con esta moncha teniéndote a vos que sos la mujer más linda de la Argentina". Este término, "moncha," es considerado despectivo, hiriente o lacerante en el contexto de una discusión.

Moria Casán le preguntó a la China Suárez por ese momento, y la actriz respondió abiertamente: "Si, Moria, claro que lo sé, escuché todo". La China confirmó que cuando estuvieron separados y él intentó volver con Wanda Nara, "me dijo 'Moncha'".

Lejos de molestarse, Suárez contó que lo encaró y le dijo: "sí, que soy Moncha, que toda la vida fui Moncha y que toda la vida lo voy a ser. Así que no me molesto, soy Moncha, y no pasa nada".

A pesar de la aceptación actual del apodo, la actriz admitió que durante esos tres años de separación lo odió. La China Suárez confesó que "lo odié un montón" porque sintió que Icardi "se borró y me dejó a mi con todo el quilombo". No obstante, reconoció que había quedado "embobada con ese tipo," y por eso, al darse la nueva oportunidad, le dio "con todo para adelante".