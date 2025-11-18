Sol Pérez fue invitada a uno de los programas de Olga, donde habló sobre su vida laboral, su rol como esposa y madre, y sorprendió al confesar que padece un TOC muy particular: es repetitiva y rutinaria.

Sol Pérez explicó su manía diciendo: "Soy muy estructurada". Detalló que esta característica afecta sus hábitos alimenticios, comentando: "yo como todos los días lo mismo". Su menú habitual consiste en pollo con arroz y ensalada todos los días, a excepción del fin de semana, cuando come asado. Respecto al desayuno, consume tres claras y dos huevos, y además se sirve 50 gramos de frutos secos, los cuales pesa con una balanza.

Pérez señaló que en el pasado, su estructura era tan estricta que debía arrancar cualquier actividad exactamente en punto o y media.

Esta característica genera fuertes choques en su vida matrimonial, ya que su marido, Guido, es "cero estructura, un kilombo y no le importa nada". Sol Pérez comentó que esto se manifiesta, por ejemplo, cuando planean vacaciones: ella le pregunta la hora y el día, y él le responde que no sabe. Para la conductora de Telefe, "no saber cuándo me voy de vacaciones es como que me vuela la cabeza".

En cuanto a su organización, Pérez reconoció que no se lleva bien con la tecnología, por lo que no utiliza calendario de Google, sino que guarda todo en notas del teléfono. Pérez mencionó que una pizarra para los horarios de su hijo le vendría "espectacular". La panelista declaró que sufre esta manía porque ve que su hijo también la hereda.