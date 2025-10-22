José Peluc: "Para La Libertad Avanza, ganar es pasar de uno a dos diputados en San Juan"

El diputado nacional José Peluc, de La Libertad Avanza en San Juan, se refirió a las expectativas de su espacio político de cara a las elecciones legislativas, definiendo como victoria la posibilidad de sumar un nuevo diputado nacional. "Ganar para nosotros es sumar un diputado; hoy tenemos uno solo y si pasamos a tener dos es ganar", afirmó el legislador en declaraciones a la prensa.

Peluc evitó realizar pronósticos contundentes sobre el resultado electoral, señalando que "esto es una partida; esperamos que se juegue la partida y el domingo las urnas hablan". El diputado enfatizó la importancia de la autocrítica tras los comicios: "Si nos faltó algo tenemos que ser autocríticos, y si no nos faltó nada tenemos que seguir trabajando el doble para cumplirle a la gente".

Consultado sobre la implementación de la boleta única papel, el legislador mostró una visión esperanzadora: "Yo creo que por lo menos no va a haber tanta duda de 'boleta voto cadena', esa cosa la eliminamos con la boleta única papel". Sin embargo, reconoció que será necesario analizar el funcionamiento del nuevo sistema después de los comicios, particularmente en cuanto a la comprensión por parte de los votantes.

Respecto al nivel de participación electoral, Peluc se mostró convencido de que los sanjuaninos acudirán a votar, basándose en el interés manifestado en la vía pública. "No será el 100% el que va a votar, será siempre en estas elecciones un porcentaje menos, pero San Juan va a estar en la media normal seguramente", estimó.

El diputado reiteró su particular definición de éxito electoral para La Libertad Avanza: "Ganar puede ser lo nuestro, que sea lo que sea, metiendo un diputado ganamos". Y concluyó: "Por supuesto, tenemos uno solo. Si pasamos a tener dos, un éxito. Duplicamos lo que tenemos en la Cámara Nacional".