La escalada de violencia en el barrio Valle Grande parece no tener freno. Luego del crimen de Emir Barboza, el niño de 7 años asesinado a principio octubre, la Fiscalía confirmó que se multiplican las denuncias cruzadas entre las familias Carrizo y Barboza, dos grupos enfrentados desde hace tiempo y que ahora profundizaron el conflicto.

El fiscal de la UFI Genérica, Alejandro Mattar, a cargo de una de las investigaciones, confirmó en rueda de prensa que no solo se reciben presentaciones en su unidad, sino también en otras dependencias judiciales, lo que refleja la gravedad de la situación. “Efectivamente se están recibiendo denuncias de ambas familias. Lamentablemente, es una situación que supera el ámbito de violencia normal de un barrio. Hay un conflicto que viene desde hace largo tiempo y eso motiva que existan estas reacciones”, sostuvo.

Las denuncias refieren principalmente a amenazas contra la vida, que habrían ocurrido de manera presencial. Según se informó, algunas de ellas estarían vinculadas directamente con el reciente homicidio de Emir, pero otras son anteriores y responderían a un historial de enfrentamientos entre ambos clanes.

En la unidad fiscal a cargo ya se contabilizan cuatro denuncias que involucran el presunto uso de armas de fuego, un dato que encendió las alertas en el Ministerio Público Fiscal. “Es de suponer que tendrían ese camino”, expresó la fiscal, dando a entender que la investigación apunta a determinar el vínculo entre estas amenazas y la tenencia de armas en el barrio.

Para prevenir nuevos episodios, Mattar solicitó a la Policía de San Juan mantener custodia permanente en el sector. Sin embargo, pese al refuerzo de seguridad, los incidentes continúan.

En cuanto al avance judicial, tomaron declaraciones testimoniales y citando a vecinos involucrados, aunque muchos deben trasladarse hasta el Ministerio Público Fiscal por la complejidad de la zona. Las denuncias no solo apuntan a los detenidos por el crimen, sino también a sus familias. “Son extensivas hacia el grupo familiar”, confirmó la fiscal.

La situación mantiene en vilo a Valle Grande, un barrio que convive con la tensión diaria mientras la Justicia intenta contener un conflicto que, a simple vista, parece lejos de resolverse.