Una joven reveló en TikTok que su pareja la engañaba con su hermana

Una usuaria de TikTok identificada como Mikaela se volvió viral al compartir la historia de cómo descubrió que su pareja de nueve años mantenía una relación con su hermana. El video, publicado en formato "story time", acumuló más de 12 millones de reproducciones y generó numerosas reacciones en redes sociales.

Según el relato, la joven habría detectado que su hermana Victoria, con quien mantenía una relación cercana por la mínima diferencia de edad entre ambas, ocultaba información sobre su vínculo con Nahuel, la expareja de Mikaela. La situación se habría confirmado cuando la madre de ambas alertó sobre la frecuencia de comunicación entre ellos, y posteriormente mediante mensajes de texto obtenidos por otra hermana menor.

El conflicto escaló hasta llegar a una denuncia penal luego de que Mikaela confrontara físicamente a su expareja. Como resultado, se habría establecido una orden de restricción perimetral en su contra que la obligó a abandonar el hogar que compartía con su pareja. Diez días después, según narró, su expareja habría llevado a vivir a Victoria a esa misma vivienda.

La usuaria detalló que su madre decidió echar del hogar familiar a Victoria tras confirmarse la relación, lo que derivó en que su hermana se mudara definitivamente con su expareja. El video generó miles de comentarios en diversas plataformas digitales, donde usuarios expresaron su indignación y realizaron comparaciones con situaciones similares conocidas públicamente. La viralización del contenido demostró la amplia repercusión que pueden alcanzar relatos personales de conflictos familiares en redes sociales.