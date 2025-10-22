Cultura y Espectáculos > Inesperado
"Soy una romántica empedernida": Pampita sobre si se casaría con Martín Pepa
POR REDACCIÓN
Carolina “Pampita” Ardohain atraviesa un gran presente sentimental junto a Martín Pepa, con quien mantiene una relación desde hace casi un año. Aunque la pareja pasó por una breve separación a mediados de 2025, lograron reconciliarse semanas después. Desde entonces, eligieron mantener su vínculo con bajo perfil, alejados de la exposición mediática.
En una entrevista reciente con Ya Fue Todo, Pampita habló por primera vez sobre su historia con Pepa, dejando en claro que prefiere resguardar los detalles de su intimidad. La modelo y conductora afirmó: “No les voy a contar momentos especiales con Martín, en esta relación no publico fotos y no cuento nada”, marcando una diferencia con etapas anteriores de su vida sentimental.
Consultada sobre si planea volver a casarse, Pampita fue tajante, a pesar de que en otras oportunidades ha reconocido que cree profundamente en el amor.
“No tengo ni idea si me casaría de nuevo, hoy no me lo planteo. Soy una romántica empedernida, pero no estoy buscando casarme en este momento de mi vida”, confesó la modelo.
A su vez, la modelo explicó que la distancia es uno de los factores que hoy condiciona la relación. “No hablamos de eso, tenemos una realidad que es que yo vivo acá y él allá. Estamos enamorados y hacemos lo posible para que funcione”, aseguró Pampita.