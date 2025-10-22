En medio de la fuerte polémica generada por la millonaria demanda de L-Gante contra su exrepresentante, Maxi “El Brother”, surgió otra gran controversia, esta vez involucrando a María Becerra y su exmánager, José Levy.

Según la información que trascendió y encendió las redes sociales, Levy habría registrado a su nombre la marca “La Nena de Argentina”. Se especuló que esta acción le otorgaría el dominio del apodo hasta el año 2033, lo que implicaría que la cantante no podría utilizarlo sin contar con su autorización o pagar las regalías correspondientes.

La noticia provocó una fuerte indignación entre los seguidores de la artista. Incluso figuras influyentes como Coscu se manifestaron, opinando: “Me trataron de loco también, pero yo siempre dije que el problema de María Becerra nunca fue ella, era su exmánager”.

Tras las repercusiones generadas por el tema, José Levy decidió utilizar sus redes sociales para emitir un "furioso descargo" y aclarar su posición en esta controversia.

Levy explicó que el registro de la marca bajo su nombre se realizó “por cuestiones internas de la empresa que compartíamos y para proteger su mal uso”. Además, aseguró que "siempre lo supo todo el equipo".

De manera tajante, el exmánager buscó desvincularse de cualquier intento de apropiación, insistiendo en que la marca pertenece a la cantante. “La marca es de María Becerra, no mía", afirmó.

Levy enfatizó que la artista tiene libertad total para utilizar su apodo: “Ella siempre pudo, puede y podrá usarla de por vida, sin tener que pedir permiso alguno”. Señaló que la decisión de usar o no la marca es de Becerra, especialmente en su nueva etapa de canciones, alter egos, álbumes, merchandising o shows.

Finalmente, el exmánager concluyó su comunicado pidiendo cautela al público. Advirtió que no siempre la persona que registra las marcas es la que tiene el manejo de las mismas y aconsejó: “No crean todo lo que se dice en redes; siempre deben investigar antes de opinar”.