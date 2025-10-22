Ángel de Brito, conocido por sus opiniones sin filtro, habló en el programa "Mediodía Bien Arriba" (TV Pública) y se refirió al reality de cocina de Telefe, MasterChef Celebrity.

El conductor de LAM confesó que mira poco el programa. "No me divierte, no por Wanda ni este año en particular, sino porque no es un programa entretenido", opinó, aclarando que no le gustan los programas de cocina.

A pesar de que el formato no es su favorito, De Brito rescató el casting de famosos de la nueva edición, señalando que los productores seleccionaron figuras interesantes. Mencionó específicamente a "Luis Ventura, Susana Roccasalvo y Maxi López", a quienes consideró "condimentos mediáticos que suman mucho". Además, hizo un "guiño a los picantes idas y vueltas que protagonizaron la conductora y Maxi López".

Al momento de evaluar el desempeño de Wanda Nara, De Brito fue "muy duro y picante". El periodista aseguró que ser conductora de Telefe le otorga a Wanda un "prestigio que no tiene". Argumentó que ella "trabajó muy poco en su vida" y es "más famosa por otras cosas que por el trabajo".

Pese a sus críticas, De Brito matizó que Wanda "tiene muchas condiciones". Sin embargo, cerró su opinión con una frase tajante sobre su desempeño verbal: "Sin embargo, creo que tiene muchas condiciones. Tendría que aprender a conjugar los verbos y a usar las palabras".

De Brito también ha utilizado sus redes sociales para lanzar comentarios irónicos sobre el reality. Días atrás, en su cuenta de X (ex Twitter), disparó: "Cuidado a los famosos de MasterChef Celebrity cuando se acercan a las hornallas", un comentario acompañado del meme de una cara derritiéndose, sugiriendo una "picardía sobre los retoques estéticos de varios de los famosos convocados".