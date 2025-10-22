El Registro Civil abrirá sábado y domingo para entregar DNI

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, ha establecido un horario extraordinario de atención durante el fin de semana previo a los comicios para que la población de San Juan pueda retirar su Documento Nacional de Identidad. Esta disposición aplicará en las distintas delegaciones del Registro Civil los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre.

La medida tiene como objetivo facilitar a los ciudadanos que aún no han retirado su documento la posibilidad de obtenerlo con antelación a las elecciones, garantizando así el cumplimiento de este trámite esencial. El horario extendido se implementará de forma diferenciada según los días y las ubicaciones. Para el viernes 24 de octubre, las oficinas en Chimbas, Chimbas Este, Villa Krause CIC, Rawson – Coloso, Caucete, Pocito Centro, Media Agua, Angaco, Rivadavia, Barrio Aramburu y 25 de Mayo permanecerán abiertas en un horario de 7:30 a 18:00 horas. Durante el sábado 25 y el domingo 26 de octubre, la atención estará centralizada en la Sede Central del Registro Civil, en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

Para realizar el retiro del documento, es requisito indispensable presentar la tirilla correspondiente que se entrega al momento de iniciar el trámite. Esta ampliación del servicio busca ofrecer una alternativa accesible a los ciudadanos y asegurar que todos dispongan de su DNI para el ejercicio del voto.