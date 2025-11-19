Tras la sorpresiva salida de Marcelo Tinelli de la grilla de Carnaval Stream, debido a los problemas personales y familiares que atraviesa, la señal de streaming anunció rápidamente la figura que ocupará el espacio que dejó vacante el conductor de Estamos de paso.

El reemplazo confirmado es nada menos que Juana Viale, quien ya formaba parte de la programación del canal. La nieta de Mirtha Legrand, que tenía su programa a las 22:00 horas, será reubicada en el prime time de las 20:00, ocupando el horario que tenía Tinelli con su ciclo.

La decisión de Tinelli de bajarse temporalmente de su programa para dedicarse a sus asuntos familiares obligó a las autoridades de Carnaval Stream a reordenar su grilla de manera veloz. La elección de Viale para este cambio de horario busca sostener la franja horaria con un rostro conocido y de peso.