Kate Rodríguez ha reaparecido en los medios tras semanas de haber anunciado su primer embarazo a través de sus redes sociales. En una entrevista en el programa Intrusos (América), la bailarina panameña, de 35 años, reveló que fue diagnosticada con trombofilia, una condición que afecta la coagulación de la sangre.

La noticia ha tenido un impacto particular en su vida y en la de su pareja, Maximiliano Antonietta. Kate reveló que la trombofilia es “la misma condición que le arrebató la vida a la primera esposa de su pareja”.

La trombofilia es una condición que, al afectar la coagulación de la sangre, puede aumentar el riesgo de formar coágulos. En el embarazo, si no se detecta a tiempo, esta condición puede generar complicaciones.

Kate Rodríguez recordó el trágico antecedente de su pareja, Maximiliano Antonietta, quien ya es padre de dos hijos, Clara y Benjamín, fruto de su matrimonio anterior. “Mi marido quedó viudo hace doce años. Su esposa falleció por trombofilia al dar a luz. Él se quedó solo con un bebé recién nacido y una nena de tres años”, explicó la bailarina.

A pesar de la gravedad de esta historia, Kate se mostró optimista porque la condición fue detectada a tiempo. “Tengo el tratamiento indicado y eso hace toda la diferencia”, remarcó. Por esta razón, la bailarina ha estado “más tranquila, alejada de los medios, enfocada” en su gestación. La detección temprana le brinda mucha paz, ya que sabe que “con el tratamiento correcto el riesgo desaparece”.

Kate Rodríguez se encuentra cursando su séptimo mes de embarazo y confesó que decidió no saber si el bebé que espera es nena o varón, dejando el misterio a la voluntad divina: “Preferí no saber. Que sea lo que Dios mande”.

Finalmente, la artista aprovechó para hacer visible la importancia del diagnóstico, ya que “Es una condición que tienen muchas mujeres, pero algunas no están enteradas”. Además, Kate compartió con humor la historia de cómo conoció a su pareja, revelando que él era su abogado, pero ella fue “directa: ‘este es mío’. Cuando una ve un hombre bueno, no hay que dejarlo escapar”.