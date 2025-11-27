La comunidad educativa de San Martín quedó conmocionada este miércoles luego de que una maestra de la Escuela Primaria N°84 del Barrio Sarmiento fuera brutalmente atacada a golpes por la madre de una alumna, lo que le provocó una seria lesión ocular y la posibilidad de perder un ojo. El hecho motivó un paro distrital y una movilización en repudio a los reiterados episodios de violencia en las instituciones escolares.

Según relataron testigos, el ataque ocurrió al mediodía, cuando la docente había finalizado su jornada y se disponía a subir al auto de su esposo. En ese momento, la mujer la increpó y le propinó un fuerte golpe en el rostro. La agresión continuó hasta que otros docentes y el marido de la víctima intercedieron para frenar a la atacante, que insistía con golpearla en la cara.

La maestra fue trasladada a un centro de salud, donde recibió asistencia médica y fue dada de alta, aunque su estado continúa siendo delicado. Compañeras de la víctima confirmaron que tiene “un ojo comprometido” y que existe el riesgo de que lo pierda debido al impacto recibido.

El Frente de Unidad Docente de San Martín (integrado por AMET, FET, SADOP, SUTEBA, UDOCBA y UDA) repudió la agresión y convocó a un paro distrital acompañado de una movilización bajo el lema “La violencia no entra a la escuela”. La marcha comenzó a las 9 de este jueves en la Plaza Alem, siguió hasta la puerta del establecimiento y concluyó en la Jefatura Distrital.

Docentes de la zona señalaron que la violencia en las escuelas “se volvió una problemática constante” e incluso denunciaron que, en algunos casos, directivos minimizan o no abordan adecuadamente las situaciones de conflicto. “Estamos hartos de alumnos y padres violentos”, expresó una docente a SM Noticias.

Para este viernes, la Escuela Primaria N°84 convocó a una reunión abierta con toda la comunidad educativa con el objetivo de analizar lo sucedido y definir medidas preventivas.