Un juez de Familia de Neuquén autorizó la realización de una cirugía urgente a un recién nacido internado en el Hospital Castro Rendón, pese a la oposición de sus padres, quienes rechazaban una eventual transfusión de sangre por motivos religiosos. El bebé, de apenas un día de vida, había sido trasladado desde San Martín de los Andes con un cuadro de obstrucción intestinal que requería intervención inmediata, según informó LM Neuquén.

La gravedad del estado del niño motivó la activación de distintas áreas del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, ante la posibilidad concreta de que la cirugía demandara una transfusión. Los progenitores, ambos Testigos de Jehová, manifestaron su negativa, lo que derivó en la intervención de la Justicia de Familia para evitar demoras que pusieran en riesgo la vida del menor.

En su resolución, el juez Luciano Zani subrayó que la responsabilidad parental encuentra límites cuando están comprometidos derechos esenciales del niño. “Cuando los derechos de los niños resultan vulnerados por la acción u omisión de sus padres o de terceras personas, el Estado debe actuar restableciendo los derechos vulnerados”, afirmó el magistrado.

Zani remarcó además que la libertad religiosa de los padres no puede prevalecer frente a un riesgo vital inminente. “Estaríamos ante la irreversibilidad de una decisión que puede ocasionar la muerte del niño, lo que obviamente no se puede permitir”, señaló. Con la autorización judicial, el equipo médico quedó habilitado para realizar la cirugía y aplicar los procedimientos necesarios para preservar la vida del recién nacido.