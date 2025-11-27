Cultura y Espectáculos > Picantes declaraciones
La dura crítica de Pergolini y Yanina Latorre a Pampita por lo que cobra para ir a programas
POR REDACCIÓN
Pampita se encuentra en el centro de una nueva polémica luego de revelar las condiciones económicas que exige para asistir como invitada a ciclos televisivos. La controversia surgió después de que Mario Pergolini lograra triplicar el rating de su ciclo Otro día perdido tras entrevistar a la China Suárez.
Luego de este éxito, un cronista consultó a la top model sobre si estaría dispuesta a sentarse con Pergolini o con cualquier otra figura. La respuesta de Pampita fue contundente pero elegante: "Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que, si en algún momento ese presupuesto está, iría encantada, obvio".
Esta declaración no pasó desapercibida y provocó la inmediata ironía del conductor de eltrece. En Otro día perdido, Rada retomó el tema explicando la situación: “Luego de que La China Suárez brindara una entrevista al conductor de eltrece, la top model fue consultada sobre si haría lo mismo y ella respondió sin filtro. ‘Yo voy a ir al programa, pero tengo presupuesto’”, explicó.
Mario Pergolini respondió filoso a la postura de la modelo: “Pero, Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. Un presupuesto tenés para... El gasista. No te diría que tenés un presupuesto para un programa”, replicó.
El conductor quiso saber la cifra específica que manejaba la modelo: “¿Y alguien sabe de cuánta plata está hablando? ¿Hay un número? ¿Hay algo? ¿No sabés de cuánto está hablando?”, quiso saber Mario. Rada, sin embargo, dejó la incógnita al aire al responder: “Sí, yo no me animo a decirlo”.
Pergolini no fue el único que criticó a la modelo, ya que Yanina Latorre se sumó a la polémica con un duro dardo. Latorre fue clara respecto a su postura sobre las invitaciones a programas: “Estoy totalmente en contra cuando te invitan, te llaman de invitada para hacer una nota, me parece que no tenés que cobrar".
La panelista recordó que Pampita ya había cobrado en el pasado: "Fue a lo de Susana, le cobró 11 mil dólares y no abrió la boca”, rememoró en su programa SQP.
En la misma línea, Fede Popgold opinó sobre la inviabilidad económica de tales cobros para los medios. “Para pagarle en dólares a una persona para que venga tenés que facturar muchísimo dinero como canal”, señaló, y agregó que “No hay forma de que sea rentable para un canal que vive de la pauta privada traer una persona que te cobra 10 mil dólares”.
Latorre continuó su crítica sin filtros: “Ya de por sí lo doy todo, pero si Susana me pone 11, 12, 15, 20 lucas, me dejo prostituir ahí arriba ¡Mirá si Pergolini le va a pagar! Va gente grosísima". El debate finalizó recordando que “El bolo de actores es de 150 lucas”, a lo que Yanina cerró irónicamente: “¡Por eso Pampita no sale de la casa!”.