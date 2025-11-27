Icardi se burló de Wanda Nara luego de que metieran preso a su exabogado

La detención de Nicolás Payarola, exabogado de varias figuras del espectáculo, incluyendo a Wanda Nara, generó una reacción inmediata, pero fue Mauro Icardi quien hizo el mayor ruido en redes sociales. El futbolista no desaprovechó la oportunidad de celebrar la noticia de la detención de Payarola, que tuvo lugar este jueves 27 de noviembre de 2025 en el Barrio El Golf de Nordelta, mediante dos publicaciones cargadas de mensajes directos e ironías hacia el entorno de su exesposa.

El futbolista se mostró exultante por la situación en sus historias de Instagram. En la primera de ellas, Icardi utilizó una frase irónica que apuntaba tanto al abogado como a Wanda Nara: “Como habían dicho??? ‘Cada uno tiene el abogado que se merece’. Nunca estuve tan de acuerdo con una frase”. A esto, le sumó otra declaración con un evidente doble sentido: “Permítanme dudar lo de ‘Buenos abogados y, sobre todo, grandes seres humanos’ ”, acompañado de emojis de risa.

Esta historia también incluyó la conocida imagen de Guillermo Francella a modo de meme, con la frase “Hermosa mañana, ¿verdad?”, y un extenso texto donde Icardi se refirió a Payarola utilizando términos como “lacra, estafador, acosador y ladrón”. El deportista cuestionó que Payarola fuera el abogado que había representado los intereses de sus hijas durante el conflicto legal y mediático con Wanda. En un mensaje contundente, Icardi remató: “No puede defender ni los suyos. Como siempre dije, van a caer uno por uno. Solo hay que sentarse a esperar”.

En su segunda historia, Icardi compartió una foto de Payarola esposado junto a un agente policial, volviendo a señalar al detenido y a aquellos que, según dio a entender, habrían intentado perjudicarlo con denuncias. El futbolista escribió: “Qué paradoja que buscaron durante un año hacer falsas denuncias en Tigre porque en Capital no tenían ‘amiguitos’, y terminaste en un calabozo donde tanto te gustaba hacerte el guapo”.

Icardi mantuvo la misma línea en su mensaje de cierre, el cual fue interpretado por muchos como una referencia directa a Wanda Nara y su círculo cercano. El futbolista cerró la publicación con una frase lapidaria y emojis de aplausos: “Tanto lo visualizaste que se te cumplió. Esperemos que pronto te haga compañía la estafadora de tu ‘mujer’ y todos tus cómplices”.