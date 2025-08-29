El grupo cuartetero sanjuanino Omega sorprendió este viernes al comunicar una noticia que empañó sus planes de presentarse en el Arena Maipú de Mendoza, donde compartirían escenario con DesaKTa2, una de las bandas más convocantes del momento.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Hugo Flores, vocalista y líder de Omega, expresó su malestar por la decisión que, según indicó, fue tomada por la producción de DesaKTa2 junto a la propia banda. “Hago este video porque estoy con un poco de bronca y también dolido, angustiado. Más que nada porque no puedo creer que todavía haya gente tan maldita que se cague en la fuente laboral de 30 personas que trabajamos en el grupo, y también que se cague en todo el laburo que hemos hecho para habernos ganado este lugarcito en la industria del cuarteto”, expresó con tono de enojo.

Flores relató que fue la productora Big Box, responsable de la organización en Mendoza, quien los llamó para dar aviso de la decisión. “Ellos no sabían qué hacer con esta situación y nosotros les dijimos que no se hicieran problema. Agradecemos mucho a José y a su familia por la predisposición que han tenido, porque están buscando otro show para que podamos estar en Mendoza este sábado”, señaló.

El cantante destacó que la noticia fue especialmente dolorosa por tratarse de un grupo del interior que busca crecer en la industria musical a base de trabajo y esfuerzo. “La verdad que esto nos dolió mucho, porque somos un grupo del interior que solamente busca trabajar para ganarse un lugar. Es algo muy feo, y más que nada que se cague en la fuente laboral de mucha gente”, remarcó.

Por último, Flores agradeció el apoyo de los fanáticos mendocinos que ya tenían sus entradas para verlos y aclaró que, en caso de confirmarse un nuevo show alternativo, lo anunciarán en sus redes sociales. “Un abrazo grande y es una pena que sigan pasando estas cosas a la altura en la que estamos”, cerró el músico.