Boca y Racing protagonizarán este domingo, desde las 19, una nueva semifinal del Torneo Clausura en La Bombonera. Será el octavo enfrentamiento de mata-mata entre ambos equipos en los últimos 13 años, cargado de historia y tensión, con el pase a la final en juego.

El Xeneize llega con seis victorias consecutivas: cuatro en la fase regular del torneo y dos en los playoffs, ante Talleres y Argentinos Juniors. Pese a la buena racha, el entrenador Claudio Úbeda deberá ajustar algunos detalles antes del clásico del próximo domingo. La buena noticia para Boca es la recuperación de Alan Velasco, quien integra la lista de concentrados tras superar su distensión ligamentaria en la rodilla derecha. Ander Herrera también será de la partida, mientras que Brian Aguirre quedó afuera de la convocatoria. El equipo que enfrentará a Racing será el mismo que viene de ganar sus últimos dos partidos

Racing, por su parte, llega con dos series épicas en los playoffs. En octavos de final, remontó frente a River con un gol a los 93 minutos de Gastón Martirena. En cuartos, venció a Tigre por penales tras un empate 0-0 en tiempo regular y alargue. Sin embargo, la Academia presenta varias bajas por lesiones y expulsiones: Matías Zaracho, Marcos Rojo, Elías Torres y los expulsados del último partido no estarán disponibles. La buena noticia es la recuperación de Bruno Zuculini. Gustavo Costas, entrenador de Racing, probó con línea de cinco en defensa para contrarrestar el poder ofensivo de Boca.

Posibles formaciones:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Darío Herrera

TV: ESPN Premium y TNT Sports

El duelo promete ser intenso y de alto ritmo, con Boca buscando mantener su racha positiva y Racing intentando repetir las heroicas remontadas de las fases anteriores. La Bombonera vivirá un domingo cargado de emoción y expectativa hasta el último minuto.