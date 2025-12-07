¿En la ruina? Marixa Balli reveló por qué volvió a vivir con su mamá

Marixa Balli está disfrutando de un gran momento profesional, al formar parte de las filas de Masterchef Celebrity en Telefe. En el reality de cocina, la cantante y bailarina se muestra "tal cual es", asegurando haberse sacado "la coraza que siempre tuve puesta". Actualmente, Balli se encuentra soltera y sin intenciones de tener pareja.

Este gran momento lo comparte con su madre, Sussy, con quien está conviviendo. La artista confirmó su situación de vida al ser consultada: "Sí, sí. Me fui a la casa de mamá para estar acompañándola". La decisión de mudarse surgió porque, según Balli, "después de que pasás por momentos muy difíciles, hay que estar apoyando", sobre todo "cuando son personas mayores". La artista detalló: "En realidad, no es que me mudé, pero sí: estoy todos los días ahí. O sea, duermo ahí". Además, aclaró que el vínculo es "Súper divino" y que Sussy "se adaptó a que esté en la casa de ella, entonces voy a mi casa y vuelvo, y así estoy".

La madre de la cantante, que tiene 87 años, se llama Sussy, y si "le dicen Susana, se pone loca". La señora es fan de su hija y la mira en el programa, aunque Balli reconoció que "se pone nerviosa. Le da un poco de nervios y no quiere que pase papelones". Sussy llega a decir: “Ay, no quiero mirar más, no quiero mirar más”.

La difícil situación que llevó a la mudanza se remonta al trágico fallecimiento de su hermano, Luis Alberto Cavalli. La artista explicó que la convivencia se inició "después de lo que le pasó a mi hermano". El hombre, de 60 años, perdió la vida el 13 de diciembre de 2018, en un accidente de tránsito en Almagro, luego de ser atropellado por una moto.

Este evento tuvo un impacto directo en la salud de Sussy. Marixa contó: "cuando pasó lo que le pasó a mi hermano, ella quiso empezar a olvidar ese día y empezó a perder la memoria. Por eso yo estoy tan atenta con ella".

Aunado al dolor de la pérdida, el proceso de duelo se prolongó debido a la retención del cuerpo. Balli se lamentó porque, si bien lo de su hermano fue en 2018, le entregaron el cuerpo "después de los cinco años y pico". La artista detalló la demora: "fue así porque primero estábamos en juicio; igual seguimos en juicio. Después el juez se olvidó de entregar el cuerpo, pasó la pandemia, todo un quilombo. Pero en el fondo fue porque el juez se olvidó". La cantante sigue en juicio con el responsable de la muerte de su hermano.