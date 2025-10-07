Maxi López es uno de los participantes que más expectativa genera en MasterChef Celebrity. Esta expectativa surge no por sus posibles dotes culinarios, sino por la interacción que tendrá en televisión con su ex, Wanda Nara, después de su tormentosa separación.

La propia conductora del ciclo, Wanda Nara, reveló en las redes de MasterChef que le dio un gran incentivo a López para que intente ganar el reality: devolverle su casa en Santa Bárbara.

"Le prometí que le devolvía la casa. Sabés cómo le está metiendo ahora. Está estudiando hasta altas horas de la noche", contó Wanda Nara. Cabe recordar que el ex futbolista le había entregado esa mansión de Santa Bárbara a Nara con el fin de terminar con el conflicto relacionado con la cuota alimentaria de sus tres hijos.

Luego de hacer la confesión sobre la promesa, la conductora bromeó sobre lo que le pediría a Maxi López si pierde la competencia: "Los chicos ya lo tengo, la casa también, no le puedo sacar más nada".