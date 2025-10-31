Un hombre oriundo del departamento Ullum fue condenado este viernes 31 de octubre de 2025 por haber abusado sexulamente de su sobrina durante un extenso período de cuatro años. La condena se produjo luego de que la víctima, acorralada por el dolor, hallara el coraje para relatar a su madre la traumática experiencia que padecía.

El ciclo de abuso comenzó cuando la niña tenía tan solo 8 años y se extendió hasta los 12 años de edad. Los ultrajes consistieron en tocamientos, y ocurrían específicamente en la casa de su abuela, lugar donde también residía el imputado y tío de la menor.

La decisión de romper el silencio

Los hechos de abuso sexual salieron a la luz una vez que la niña decidió contarle a su madre (quien es cuñada del condenado) la situación. La menor se animó a hablar debido a la "angustia que tenía adentro", revelando así lo que su tío le hacía.

La confesión de la nena activó la causa judicial, que se formalizó en julio de 2025. Tres meses, el caso cerró con una sentencia.

Condena en suspenso y libertad condicional

A pesar de que la Justicia de San Juan determinó la culpabilidad del hombre, este no deberá ir a la cárcel. El juez Mariano Daniel Carrera Pedrotti dictó una condena de tres años de prisión en suspenso. Esto implica que la pena es de cumplimiento bajo libertad condicional. Como regla de conducta y en cuidado de la víctima, el hombre no podrá acercársele ni tener ningún tipo de comunicación con ella ni con ningún familiar.

La sentencia fue el resultado de un acuerdo de juicio abreviado pactado entre las partes. Participaron en el acuerdo la fiscal del caso, Valentina Bucciarelli Debrevi, y la defensora oficial Sandra Lorena Leveque Sánchez.