J Rei hizo cursos de primeros auxilios para ayudar a María Becerra

La difícil experiencia que vivieron J Rei y María Becerra tras la pérdida del segundo embarazo que esperaban marcó un antes y un después en la vida de la pareja. En medio de aquel doloroso momento, el cantante tomó medidas concretas para estar preparado ante cualquier situación de emergencia, buscando aprender a cuidar de sí mismo y de quienes lo rodean.

En su reciente visita al programa Tapados de Laburo de OLGA, J Rei conversó con Nacho Elizalde, Paula Chaves, Evelyn Botto y Mortedor sobre la drástica decisión que tomó a raíz del delicado episodio de salud. El músico explicó que siempre lleva consigo una mochila de emergencia en el auto.

Publicidad

J Rei confesó que esta preparación no es solo para él: "No solo para mí, si le pasa algo a alguien en la calle quiero ayudar". Detalló que, además de lo indispensable para cualquier emergencia vehicular, su mochila incluye un botiquín de primeros auxilios. Entre los elementos vitales que mencionó llevar, incluyó un torniquete para parar hemorragias y hasta luces de emergencia para el caso de perderse.

El artista agregó que fue la experiencia con el embarazo lo que lo impulsó: "A raíz de lo que nos pasó con el embarazo me di cuenta que necesitaba tener, mínimo, un botiquín en la camioneta". Esta motivación lo llevó no solo a equiparse, sino también a formarse. Reveló: "Entreno mucho y hago cursos de stop the bleed para parar un sangrado". Incluso mostró cómo se utiliza el torniquete que mantiene siempre a mano en el botiquín de su auto.

Publicidad

La conciencia y la preparación se extendieron a su pareja. J Rei también contó que María Becerra realizó el curso de stop the bleed y, además, el de RCP (Resucitación Cardiopulmonar), reforzando así la seguridad de ambos ante cualquier eventualidad médica.