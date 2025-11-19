El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, confirmó que la remodelación de la Terminal de Ómnibus de San Juan avanza en etapa de análisis técnico y que la obra, valuada en alrededor de $32 millones, podría comenzar en marzo de 2026, con un plazo previsto de un año.

Según explicó el funcionario a DIARIO HUARPE, el expediente se encuentra en pleno proceso de evaluación. “Está el trabajo, el equipo técnico analizando cuál sería. Lo ideal sería que los que estamos tratando de proyectar, que sea antes de fin de año anunciar a qué empresa se le va a dar la adjudicación”, sostuvo al detallar el estado de las ofertas recibidas.

Perea remarcó que varias firmas presentaron propuestas competitivas. “Están muy parejas, son varias empresas que se han presentado, los montos están muy cerca”, señaló, al tiempo que destacó la tarea del área técnica para determinar la adjudicación definitiva y garantizar la mejor relación entre calidad y precio.

El ministro aclaró que el valor de referencia supera los $30 millones, aunque admitió cierta imprecisión en la cifra. “El presupuesto es algo de 32.000 millones aproximadamente”, indicó, en referencia al cálculo expresado en la documentación preliminar.

En cuanto al plazo de ejecución, anticipó que la intervención demandará un año de trabajos continuos. “El plazo de obra, un año. Un año, que si empieza en el 2026 tendría que terminar en marzo del siguiente año”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de un cronograma ajustado.