Un auto, un remis y dos motos involucradas en un doble choque en Rawson

Una serie de incidentes graves se registraron en el Conector Sur, específicamente en la intersección con la calle Guayaquil. La zona se convirtió en escenario de dos accidentes viales casi consecutivos, que requirieron la intervención de los servicios de emergencia y el traslado de varios protagonistas al hospital Rawson, según confirmaron fuentes policiales a DIARIO HUARPE.

Primer Accidente: moto contra Vento

El primer incidente fue una colisión entre un automóvil y una motocicleta. La moto era conducida por un hombre de aproximadamente 30 años. Este motociclista se encontraba circulando por la calle Guayaquil y chocó contra un vehículo Vento de color negro que transitaba por el Conector Sur. A raíz del impacto, el conductor de la moto fue trasladado de inmediato al hospital Rawson.

Segundo Accidente: la repetición sin señalizar

Minutos más tarde, en el mismo lugar y aparentemente debido a que el sitio no estaba debidamente señalizado, ocurrió un segundo accidente.

En esta colisión se vieron involucrados un Remis Logan y una segunda motocicleta. El conductor del Remis, un hombre de unos 55 años, resultó ileso y permaneció en el lugar del siniestro.

En la moto circulaba una pareja. El hombre de la pareja presentaba raspones en el brazo y golpes. La mujer también reportaba dolores. Ambos fueron trasladados al hospital para una observación más detallada. Los informes señalaron que, afortunadamente, los dos ocupantes de la segunda moto estaban utilizando cascos de seguridad al momento del choque.