El peronismo volvió a mostrar fuerza en el distrito más poblado del país. En las elecciones de la provincia de Buenos Aires, la fuerza oficialista Fuerza Patria obtuvo un triunfo contundente, imponiéndose en seis de las ocho secciones electorales y alcanzando un 47% de los votos, superando a La Libertad Avanza por más de 13 puntos, que solo se impuso en la quinta y sexta sección.

La victoria bonaerense generó repercusión inmediata en San Juan, donde la dirigencia del Partido Justicialista celebró los resultados como un mensaje positivo de cara a las legislativas nacionales del 26 de octubre. Cristian Andino, candidato local, destacó en sus redes sociales que la elección: "Este resultado refleja lo que escucho en cada rincón de San Juan: familias sin trabajo, comercios que venden menos, hoteles vacíos, la obra pública paralizada, abuelos y abuelas tristes porque no llegan a fin de mes, personas con discapacidad que ven recortadas sus prestaciones, y niños y niñas que se atienden en hospitales como el Garrahan, que también sufren el ajuste" expresó en un posteo de Facebook.

Por su parte, el exintendente de Chimbas y candidato Fabián Gramajo aseguró: “La derrota de LLA en Buenos Aires es un mensaje claro: la gente le dijo BASTA a la crueldad y al agravio. Con aciertos y errores, el justicialismo sigue siendo la opción para frenar este modelo de abandono”.

El exgobernador y senador Sergio Uñac felicitó a Axel Kicillof y a todo el armado bonaerense. En su mensaje en X (antes Twitter) señaló: “Hoy los vecinos de la Provincia de Buenos Aires volvieron a ratificar con firmeza y en las urnas, la confianza en la gestión de @Kicillofok. Felicitaciones Axel y a todo el armado provincial del Frente que triunfó en estas elecciones bonaerenses” dijo el actual senador.

Los dirigentes locales interpretaron el resultado como un llamado del electorado a frenar las políticas nacionales de ajuste y buscar la recuperación del desarrollo, la obra pública y el empleo. “Hoy más que nunca: Fuerza Patria, Fuerza San Juan”, concluyeron en sus mensajes de celebración.